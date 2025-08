Via libera al progetto esecutivo per la nuova pista ciclabile “via Emilia – ex Salamini”

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova pista ciclabile “via Emilia – ex Salamini”, un intervento volto al potenziamento della mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di ciclisti e pedoni. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 400.000 euro e l’avvio dei lavori è previsto per il prossimo autunno.

Il tracciato si svilupperà inizialmente lungo il lato sud di via Emilio Lepido, dove il percorso ciclopedonale esistente sarà prolungato verso est fino all’imbocco della struttura metallica del sovrappasso ciclopedonale. In questa prima tratta, la pista ciclabile sarà realizzata su marciapiede, con corsie riservate, bidirezionale, per una lunghezza di circa 230 metri e una larghezza di 2,50 metri. La pavimentazione sarà colorata in rosso e contigua al percorso pedonale.

Superato il sovrappasso, il tracciato proseguirà lungo il lato nord della Strada Statale 9 Via Emilia per una lunghezza di circa 835 metri, trasformandosi in percorso ciclopedonale della medesima larghezza. L’intero itinerario sarà dotato di impianto di pubblica illuminazione.

Il progetto contempla, in prossimità delle intersezioni stradali con via Casanova e via San Donato, l’installazione di segnaletica verticale luminosa integrata con lampeggianti gialli e proiettori a led per l’illuminazione a terra degli attraversamenti, al fine di migliorarne la visibilità e garantire una maggiore sicurezza.

A tutela dell’incolumità degli utenti più vulnerabili della strada, sono previsti ulteriori interventi specifici: l’installazione di dissuasori a colonnina in ghisa in corrispondenza di tutti i passi carrai e degli attraversamenti stradali per impedire l’accesso dei veicoli alle rampe di raccordo; il ripristino o la sostituzione dei parapetti in acciaio lungo i tratti interessati, se mancanti o danneggiati; l’installazione di un nuovo parapetto attorno alle pareti di un canale a sezione aperta presente nei pressi del marciapiede di via San Donato.