Via libera al progetto per la nuova pista ciclopedonale Cervara-Baganzola

Il Comune di Parma conferma il proprio impegno nel potenziamento della mobilità sostenibile: disco verde della Giunta comunale, su proposta dell’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità Gianluca Borghi, al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà le frazioni di Cervara e Baganzola, che sarà quindi realizzata entro la prossima primavera.



“L’intervento – spiega l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità Gianluca Borghi – si inserisce nell’ambito di un più ampio programma pluriennale volto ad ampliare e migliorare la rete di piste ciclabili sul territorio comunale. Il nuovo tratto di ciclabile permette di potenziare i collegamenti nelle frazioni con l’obiettivo di favorire spostamenti sicuri, sostenibili e accessibili per tutti i cittadini”.





Il nuovo tracciato si svilupperà per circa 560 metri lungo via Cervara, dall’incrocio con via Commenda fino a Strada del Molino di Baganzola. La pista sarà realizzata in sede propria, a doppio senso di marcia e con una sezione di 2,50 metri, pavimentata in asfalto. Il percorso sarà in parte collocato sul lato est della carreggiata per poi passare sul lato ovest, tramite un attraversamento pedonale rialzato e illuminato, garantendo così la massima sicurezza per gli utenti.



Il progetto, dal valore complessivo di 500mila euro, prevede anche l’implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Verranno installati nuovi corpi illuminanti con sbraccio di 1 metro su pali rastremati alti 6 metri, distribuiti in modo da assicurare una corretta illuminazione sia della pista ciclopedonale che della carreggiata stradale, attualmente priva di illuminazione.



Si tratta di un’opera molto attesa dalla cittadinanza, che da tempo richiede un collegamento sicuro e funzionale tra le due frazioni. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale risponde concretamente alle esigenze del territorio, promuovendo una mobilità più sostenibile e una migliore qualità della vita.