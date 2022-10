Via libera della giunta al percorso di condivisione del nuovo Tardini. Avviso pubblico per trovare un coordinatore

La Giunta del Comune di Parma ha oggi dato indirizzo favorevole allo sviluppo di un percorso di condivisione con la città del progetto sul nuovo Stadio Tardini.

Il Comune promuoverà un Avviso Pubblico volto a individuare un Coordinatore altamente qualificato che guiderà e organizzerà incontri e approfondimenti.

La figura del Coordinatore è terza e indipendente rispetto al proponente, rappresentando la procedura per conto dell’Ente in tutte le sue fasi e predisponendo attività e comunicazioni in grado di sviluppare una relazione finale da consegnare al Comune di Parma e al Parma Calcio.

Il Sindaco Michele Guerra esprime “soddisfazione per l’avvio di questa fase di condivisione e informazione con la città che è in linea con quanto promesso in campagna elettorale e avrà ricadute positive per il progetto e la città.”