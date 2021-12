Via libera dell’Anac al nuovo Tardini, Bosi: “Il più bel regalo di Natale che potessi ricevere”

“Questa mattina è arrivata la comunicazione formale da parte di Anac (autorità nazionale anticorruzione) che ci aveva posto dei quesiti sulla procedura. Come ricorderete la questione era nata in seguito ad una segnalazione e verteva sul possesso dei requisiti da parte del Parma Calcio. Questo aveva prodotto una situazione di stallo che mi impediva di portare in Consiglio la delibera sul pubblico interesse.”

Lo scrive Marco Bosi, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Parma.

“L’anac è stata lapidaria nella sua lettera: in questa fase non serve alcun requisito (serviranno solo dal definitivo in poi) pertanto si può deliberare il pubblico interesse. Anac aggiunge “non sussistono margini per ulteriori approfondimenti”: si va avanti, il caso è chiuso.

In queste ultime settimane ho tenuto un profilo basso per rispetto dei ruoli e delle competenze. Non spettava a me infatti dare interpretazioni su norme molto complesse. Nel frattempo qualcuno ha espresso giudizi trionfalistici e frettolosi, adombrando ombre sull’agire di questa amministrazione e del sottoscritto in particolare. Ora la verità è venuta a galla.

Lasciatemi dire che per me è il più bel regalo di Natale che potessi ricevere. Dopo settimane in cui ne ho sentite tante sul mio conto e dopo un anno di lavoro e fatica su questo progetto sono orgoglioso che si possa finalmente arrivare alla deliberazione di pubblico interesse su un progetto che ritengo rappresenti un’enorme opportunità per tutta la città.

Subito dopo ci rimetteremo a lavorare a testa bassa sul progetto definitivo, affinché questo sia il migliore possibile, risponda alle questioni post dalla conferenza dei servizi e chiarisca i dubbi anche dei più scettici.

Ora andiamo avanti per fare del Tardini uno stadio moderno, attrattivo e sostenibile!”