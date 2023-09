Via Terranova, ruba una bici da corsa da un garage e poi cerca di scassinare le auto in sosta: arrestato

L’attività intensa di controllo del territorio ha portato all’arresto di un moldavo 30enne colto questa notte nella flagranza di un furto in abitazione ad opera dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma. In particolare verso mezzanotte, una pattuglia della Radiomobile veniva inviata dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Parma, in via Terranova, su richiesta di un cittadino che, dal suo balcone aveva visto un uomo che stava cercando di aprire le portiere delle autovetture parcheggiate sulla strada. I Carabinieri prontamente intervenuti sono riusciti a rintracciare e bloccare la persona sospetta, risultata essere un moldavo di 30 anni senza fissa dimora, trovato in possesso di una bicicletta da corsa di pregio.

Il sopralluogo dei carabinieri, unitamente alla preziosa collaborazione di alcuni testimoni, ha permesso di meglio ricostruire gli eventi, in quanto la persona fermata era stata vista uscire da alcuni garage da cui i condomini avevano provenire forti rumori tipo scasso.

Le verifiche svolte hanno permesso di accertare che il moldavo, proprio da uno dei garage forzati aveva rubato la biciletta che portava in mano. A quel punto i carabinieri hanno informato il proprietario del garage forzato, che non ha potuto che constatare il danno della basculante e riconoscere la propria bicicletta, del valore di milletrecento euro, che gli veniva immediatamente restituita.

Considerato la palese flagranza del reato di furto in abitazione, l’uomo è stato tratto in arresti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Parma, in attesa dell’udienza direttissima.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma