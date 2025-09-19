Via Trento più luminosa: al via installazione di 60 nuovi lampioni

Il Comune di Parma ha avviato un intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Trento, che consiste nell’installazione di 60 nuovi pali della luce a tecnologia LED, in sostituzione di 54 precedenti meno efficaci. Per la realizzazione dell’attività è previsto un investimento complessivo di oltre 85 mila euro.

L’intervento rientra nel piano di potenziamento dell’illuminazione cittadina e prevede il completamento della transizione a tecnologia LED per tutta la rete pubblica. Dopo i lavori già realizzati in via D’Azeglio e via Torelli, l’operazione consentirà non solo una sensibile riduzione dei consumi energetici, ma anche un’ottimizzazione dei costi di manutenzione e un miglioramento complessivo della qualità del servizio, garantendo a via Trento una maggiore luminosità nelle ore serali.

“Con questo intervento – dichiara Francesco de Vanna, Assessore ai Lavori pubblici e alla Legalità – vogliamo offrire a tutti i residenti di via Trento e a chi la percorre ogni giorno, uno spazio urbano più sicuro, accogliente e illuminato in modo efficiente. Il rinnovamento dell’illuminazione pubblica è un passo concreto per migliorare la qualità della vita nei quartieri, promuovendo sicurezza e attenzione alle persone.”

Il progetto è parte di una strategia più ampia del Comune di Parma volta a riqualificare gli spazi pubblici e migliorare la qualità urbana. Tra le iniziative intraprese per il quartiere abbiamo: la riqualificazione Parco Nord, della Scuola Primaria Micheli, dell’Ex Cral Bormioli, la promozione di eventi culturali e cittadinanza attiva, l’apertura di un nuovo centro del riuso, che fornisce al quartiere un nuovo servizio e un nuovo punto di comunità, e la realizzazione in corso della Palestra per Tutti.