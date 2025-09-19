Ultime notizie
Via Trento più luminosa: al via installazione di 60 nuovi lampioni

di AndreaMarsiletti2

Il Comune di Parma ha avviato un intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Trento, che consiste nell’installazione di 60 nuovi pali della luce a tecnologia LED, in sostituzione di 54 precedenti meno efficaci. Per la realizzazione dell’attività è previsto un investimento complessivo di oltre 85 mila euro.

L’intervento rientra nel piano di potenziamento dell’illuminazione cittadina e prevede il completamento della transizione a tecnologia LED per tutta la rete pubblica. Dopo i lavori già realizzati in via D’Azeglio e via Torelli, l’operazione consentirà non solo una sensibile riduzione dei consumi energetici, ma anche un’ottimizzazione dei costi di manutenzione e un miglioramento complessivo della qualità del servizio, garantendo a via Trento una maggiore luminosità nelle ore serali.

“Con questo intervento – dichiara Francesco de Vanna, Assessore ai Lavori pubblici e alla Legalità – vogliamo offrire a tutti i residenti di via Trento e a chi la percorre ogni giorno, uno spazio urbano più sicuro, accogliente e illuminato in modo efficiente. Il rinnovamento dell’illuminazione pubblica è un passo concreto per migliorare la qualità della vita nei quartieri, promuovendo sicurezza e attenzione alle persone.”

Il progetto è parte di una strategia più ampia del Comune di Parma volta a riqualificare gli spazi pubblici e migliorare la qualità urbana. Tra le iniziative intraprese per il quartiere abbiamo: la riqualificazione Parco Nord, della Scuola Primaria Micheli, dell’Ex Cral Bormioli, la promozione di eventi culturali e cittadinanza attiva, l’apertura di un nuovo centro del riuso, che fornisce al quartiere un nuovo servizio e un nuovo punto di comunità, e la realizzazione in corso della Palestra per Tutti.

Andrea Marsiletti

