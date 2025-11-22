Quotidiano online di Parma

Via Trento, Team Vannacci: “Donna aggredita alla fermata dell’autobus, non si può neppure guardare l’orario”

di Andrea Marsiletti

Ennesimo episodio di follia urbana nella nostra città. In via Trento, una cittadina stava semplicemente fotografando gli orari dell’autobus alla fermata quando è stata aggredita da un gruppo di spacciatori stranieri, convinti di essere stati immortalati. Le hanno strappato il telefono di mano e lo hanno scaraventato a terra.

Questo è ciò che Parma è diventata: una città dove una donna non può neanche consultare i mezzi pubblici senza rischiare l’aggressione da parte di criminali che si sentono padroni della strada. Un territorio dove chi spaccia comanda, mentre i cittadini onesti vengono minacciati e zittiti.

Serve un presidio costante delle forze dell’ordine nelle zone a rischio e l’espulsione immediata degli irregolari coinvolti nello spaccio.

Parma merita sicurezza, non la legge della giungla.

Team Vannacci Maria Luigia Parma

† Il sì di Maria, l’umano e il divino si sfiorano per la prima volta [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

