Via Verona, tenta di rubare su un’auto e sferra un pugno a una persona: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo per il reato di tentata rapina impropria.

Intorno alle 12.00 di ieri, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, è intervenuto, su disposizione della sala operativa, presso un parcheggio pubblico di via Verona a seguito della segnalazione di un tentativo di furto su un’auto in sosta.

Le volanti intervenute sul posto hanno iniziato subito le ricerche dell’uomo che era stato visto allontanarsi in direzione di via Bologna e rintracciandolo in via Trento.

I testimoni, ascoltati per una migliore ricostruzione dei fatti, hanno riferito di aver visto una persona sospetta tra le auto in sosta nel parcheggio, notando che aveva infilato un braccio all’interno dell’abitacolo di una vettura. Una volta scattato il sistema di allarme dell’auto l’uomo si è allontanato per poi tornare poco dopo, entrare nel veicolo e rovistare al suo interno. Alcuni dei testimoni hanno deciso di intervenite, così che il sospetto ha sferrato un pugno a uno di loro.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per essere identificato e al termine dell’attività di foto-segnalamento, è risultato essere un cittadino del Marocco, 33enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Per i fatti appena narrati, l’uomo è stato denunciato in stato di liberà, per il reato di tentata rapina impropria.