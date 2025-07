Viaggiatrice derubata del cellulare in stazione, denunciate tre persone

La Polizia di Stato di Parma ha rintracciato e denunciato tre uomini gravemente indiziati del reato di furto con destrezza di un cellulare, in relazione ai fatti di seguito descritti.

Nella giornata di ieri, 2 luglio, la Polizia Ferroviaria di Parma ha effettuato un intervento tempestivo che ha permesso di recuperare un cellulare sottratto con destrezza a una viaggiatrice presso la stazione ferroviaria di Parma.

Nel pomeriggio, una donna stava scendendo le scale del fabbricato viaggiatori quando, all’improvviso, un giovane, con la complicità di altri due soggetti, le ha sfilato lo smartphone dalla borsa. La vittima si è resa conto del furto solo dopo aver lasciato la stazione, e ha prontamente sporto denuncia presso l’Ufficio della Polizia Ferroviaria.

Gli agenti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte, sono riusciti a identificare e rintracciare i presunti responsabili, che nel frattempo si erano divisi, probabilmente per cercare di far perdere le proprie tracce. Durante i controlli, è stato anche recuperato il cellulare sottratto, che è stato restituito alla vittima su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Parma.

Al termine degli accertamenti, i tre giovani coinvolti, di origine straniera — due maggiorenni e un minorenne — sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto con destrezza in concorso. Considerata la loro posizione irregolare sul territorio nazionale, uno di loro ha ricevuto un Decreto di espulsione e un ordine del Questore di Parma di lasciare l’Italia, mentre per gli altri due sono in corso ulteriori verifiche per eventuali provvedimenti amministrativi.

L’intervento tempestivo ed efficace della Polizia Ferroviaria di Parma testimonia l’impegno costante nella tutela della sicurezza dei viaggiatori e nella lotta ai reati nelle stazioni ferroviarie.