Viale Mariotti, scattano le modifiche alla viabilità per lavori al manto stradale

Dal 25 al 29 agosto, traffico rivoluzionato tra viale Mariotti, ponte Verdi e viale Toschi: restringimenti, sensi unici e deviazioni. Previsti percorsi alternativi e possibili disagi per gli automobilisti.

Da lunedì 25 a venerdì 29 agosto, il cuore della viabilità cittadina intorno a viale Mariotti sarà interessato da una serie di interventi di ripristino del manto stradale che comporteranno modifiche temporanee e significative alla circolazione.

I lavori, programmati senza interruzioni dalle 00.00 alle 24, si svolgeranno in due fasi distinte, coinvolgendo anche la rotatoria tra viale Toschi, ponte Verdi e viale Mariotti, uno snodo fondamentale per il traffico cittadino.

Nella prima fase, il cantiere interesserà il tratto di viale Mariotti compreso tra strada Mazzini-Ponte di Mezzo e via Pigorini. Qui è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est, con il mantenimento della corsia riservata in direzione sud-nord e l’istituzione di un doppio senso di marcia dalle 7.30 alle 19.30.

La seconda fase coinvolgerà invece il tratto che da via Pigorini conduce verso ponte Verdi e strada alla Pilotta. In questo segmento, la circolazione subirà una variazione più marcata: sarà istituito un senso unico di marcia da nord a sud e verranno introdotte modifiche all’incrocio con via Pigorini, dove i veicoli dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra invece che a destra.

Anche la rotatoria tra viale Toschi, viale Mariotti, piazza della Pilotta e ponte Verdi subirà restringimenti e sarà regolata da sensi unici alternati con movieri, mentre piazza della Pilotta sarà temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione dei veicoli lungo percorsi alternativi.

Per limitare i disagi al trasporto pubblico, Tep ha annunciato possibili deviazioni delle linee e lo spostamento provvisorio delle fermate, comunicando per tempo le nuove disposizioni all’utenza.

Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a programmare con anticipo i propri spostamenti, soprattutto nelle ore di punta.

Nella stessa settimana partiranno inoltre i lavori su viale Basetti (leggi qui i dettagli).