Vianino: arrestato 25enne fermato con 100 pastiglie di ecstasy e quasi un etto fra cocaina, ketamina e hashish

Fermato per un controllo, nel cuore della notte in località di Molino di Vianino nel Comune Varano de’ Melegari, dai Carabinieri della Stazione di Varsi, a tradirlo il forte odore di hashish. E’ finito così in manette un 25enne della zona con diversi precedenti di polizia. La pattuglia della Stazione, alle 2, ferma l’autovettura condotta dal giovane per un normale controllo alla circolazione stradale. Tirato giù il finestrino per consegnare i documenti i militari percepiscono un forte odore di hashish provenire dall’abitacolo che, il giovane tenta di giustificare con l’uso di CBD, sostanza legale a base di cannabis sativa, che aveva con sé in una bustina nera.

Considerati i precedenti, l’atteggiamento nervoso e la improbabile giustificazione fornita la pattuglia procede ad una perquisizione del mezzo che consente di trovare, nascosto nel vano dove è alloggiata la cassa stereo, un borsello con all’interno: cocaina, ketamina e hashish per un peso di quasi un etto, 100 pastiglie di ecstasy/MDMA, la somma di 800 euro ed un bilancino di precisione. Condotto in caserma è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma