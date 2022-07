Vianino: il Buon Cibo di Campagna Amica alla manifestazione “Il Borgo nobile e gentile”

Il 14 agosto Campagna Amica sarà presente a Vianino in occasione della manifestazione “IL BORGO NOBILE E GENTILE promossa dal Comune di Varano De’ Melegari.

L’evento sarà una rievocazione dello storico mercato con la preziosa collaborazione, dalle ore 10,00 alle ore 17,30, dei produttori agricoli di Campagna Amica di Coldiretti Parma. Sarà l’occasione per valorizzare e far conoscere le produzioni locali: dalla verdura e frutta di stagione alle uova, dal miele ai prodotti dell’alveare, dalle confetture allo zafferano e tante altre specialità.

La presenza di Campagna Amica arricchirà il programma della giornata facendo rivivere un antico borgo dell’Appennino grazie ai sapori e saperi dei produttori agricoli, sempre disponibili ad accogliere i cittadini consumatori nei loro gazebi gialli per raccontare la storia e i processi di coltivazione e lavorazione dei loro prodotti, con richiami anche alle usanze e tradizioni contadine.

Altre attrattive della giornata : torta fritta e salume degli “Amici di Vianino”.

Coldiretti ringrazia l’Amministrazione comunale di Varano Dè Melegari, in primis il Sindaco Giuseppe Restiani e il Consigliere Giovanni Ferrari, per aver coinvolto Campagna Amica per la valorizzazione del Borgo di Vianino e per condividere il progetto di Coldiretti sulla filiera corta e la promozione dell’agricoltura locale.