Viarolo: da venerdì 11 settembre percorribile il cavalcavia sulla Sp 10

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che a partire dalle ore 11 di venerdì 11 settembre 2020 sarà aperto al transito a tutti i mezzi il nuovo cavalcavia realizzato all’interno dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno- Brennero raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca, lungo la SP.10 di Cremona, a Viarolo.

Contestualmente darà dismessa e chiusa l’attuale deviazione provvisoria utilizzata durante le fasi di cantiere.

Per quella data infatti l’impresa Pizzarotti & C. Spa avrà ultimato i lavori relativi alla realizzazione del nuovo cavalcavia.

Inoltre, per consentire l’ultimazione dei lavori di raccordo in corrispondenza degli innesti al km.9+850 e al km.10+500, viene inoltre istituito il senso unico alternato regolato da movieri in quel tratto, dalle ore 18 di giovedì 10 settembre 2020 alle ore 11 di venerdì 11 settembre 2020.