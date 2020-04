Vicini ma non troppo vicini

Nella centralissima Via Verdi c’è uno dei condomini più alti della città, ben 12 piani che grattano il cielo di Parma e che quest’anno hanno festeggiato insieme, ma a distanza, la Santa Pasqua.

Grazie all’iniziativa di alcuni condomini già dieci giorni prima della Settimana Santa è stato allestito nell’androne un albero adornato con pulcini e uova di cartone al quale appendere tutti i messaggi augurali per il periodo pasquale. Diverse famiglie, soprattutto i bambini, hanno lasciato i loro bigliettini colorati con frasi e disegni ricchi di speranza e di solidarietà. Alcuni più giovani hanno affisso i loro recapiti telefonici per mettersi a disposizione delle persone più anziane o con ridotta mobilità per eventuali spese alimentari e non.

Così chi aveva più tempo ed energia ha accresciuto le file dinanzi ai tabaccai, le farmacie, le edicole e soprattutto quelle più lunghe dinanzi ai supermercati. Il giorno di Pasqua a mezzogiorno, tutte le 48 famiglie sono state invitate ad affacciarsi ai propri balconi per rivolgersi un augurio di serenità e benessere. L’iniziativa è stata gradita da tutti perché è stata l’occasione per molti di essere e sentirsi meno soli e meno isolati. Dai balconi si sono levati auguri, incoraggiamenti e parole di speranza e per un attimo grazie a questo brindisi allargato ci si è dimenticati della ” clausura forzata”. Già nelle settimane precedenti il cortile, che solitamente viene utilizzato per dar sfogo ai bambini, era diventata la lavagna su cui campeggiava la scritta a chiare lettere ” Auguri”.

Così uno spazio che solitamente serve per dare ” aria”, ” luce”, ai vari appartamenti, in questa strana Pasqua 2020 ha dato una ventata d’ ” aria” e di ” ottimismo” e una ” luce” di speranza per tutti. Nel rispetto delle norme di distanziamenti sociali ” vicini” ma non troppo si è brindato insieme per un futuro più sereno, nella speranza che d’ora in poi le riunioni condominiali possano godere di questo clima così pacifico e conciliante. Nelle prossime settimane questo mega condominio continuerà a partecipare alle varie iniziative corali facendo rimbalzare da balcone a balcone cori, preghiere, canti, applausi e giochi di luce.

D’ora in poi i condomini saranno più amici e meno estranei e anche il giovane studente fuori sede sarà meno frettoloso quando incrocerà negli ambienti comuni le anziane signore che da sempre costituiscono l’anima di questo angolo della città. La Resurrezione di Gesù segna e da vita anche alla rinascita dei nuovi rapporti di buon vicinato.

Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni