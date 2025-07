Vicino alla stazione con la cocaina nascosta nel reggiseno: 22enne arrestata

L’intervento dei Carabinieri di San Pancrazio Parmense ha portato all’arresto di una 22enne e alla denuncia del suo compagno 20enne, sequestrando complessivamente 2,4 grammi di cocaina, quasi 12 grammi di ketamina, dosi di MDMA e hashish, oltre a materiale utilizzato per la preparazione artigianale delle sostanze.

*******

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno arrestato una giovane italiana, ritenuta responsabile, dopo accurate verifiche, di detenzione ai fini di spaccio di diverse sostanze stupefacenti. Contestualmente, è stato denunciato per lo stesso reato anche il suo compagno 20enne.

Durante le operazioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato varie sostanze: cocaina, MDMA, ketamina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la preparazione artigianale di alcune di esse.

La vicenda si è svolta intorno alle 19:00 del 7 luglio, quando una pattuglia di San Pancrazio, impegnata in un servizio mirato a contrastare lo spaccio e il consumo di droga nella zona di Via San Leonardo, ha fermato per un controllo una coppia di giovani considerati sospetti. I due si trovavano in un’area isolata vicino alla stazione ferroviaria.

Dopo averli identificati come una 22enne e un 20enne, entrambi italiani e residenti in provincia, i militari hanno notato il loro forte nervosismo e l’incapacità di giustificare la presenza in quella zona, nota per essere frequentata di recente da spacciatori e persone con problemi di tossicodipendenza.

Insospettiti dal comportamento, i Carabinieri hanno approfondito il controllo e hanno trovato nel portafoglio del 20enne una dose di cocaina e una di hashish. La 22enne, invece, è stata trovata in possesso di sei involucri di cocaina, per un peso totale di 2,4 grammi, nascosti nel reggiseno.

A quel punto, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione della giovane, sospettando che potesse nascondere altra droga. In un appartamento situato in un comune della “bassa parmense”, hanno trovato ulteriori sostanze e un piccolo laboratorio domestico per la preparazione di alcune di esse.

In particolare, sono stati sequestrati quasi 12 grammi di ketamina, nascosti in cucina e sotto il letto, due dosi di MDMA e una modica quantità di hashish. Oltre alle sostanze, sono stati trovati due bilancini digitali di precisione e un piccolo laboratorio per la produzione di ketamina: sui fornelli della cucina c’erano sostanze da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e una padella utilizzata per trasformare la ketamina liquida in cristalli solidi tramite cottura.

Al termine delle operazioni, dopo aver raccolto tutte le prove e verificato che le sostanze fossero effettivamente stupefacenti, la 22enne è stata arrestata, mentre il 20enne è stato denunciato in stato di libertà. L’arresto è stato convalidato e la giovane dovrà ora affrontare il processo per le accuse a suo carico.

È importante sottolineare che gli odierni indagati sono, al momento, solamente indiziati di delitto, anche se gravemente.