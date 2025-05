Corcagnano, senso unico in Vicolo Soragna per migliorare sicurezza e vivibilità

Il Comune di Parma ha istituito, in via sperimentale per sei mesi, un senso unico di circolazione in direzione sud-nord lungo Vicolo Soragna, nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Via Monte Maggiorasca.

La decisione è stata presa per contrastare il traffico veicolare improprio che, negli ultimi mesi, ha interessato in modo crescente il vicolo, soprattutto nelle ore di punta. L’area è infatti spesso utilizzata come percorso alternativo per evitare il semaforo tra Strada Langhirano e Strada Cava, con conseguenti criticità in termini di sicurezza stradale e vivibilità per i residenti.

Per approfondire e valutare l’intervento più efficace, l’Amministrazione ha effettuato rilievi sul traffico attraverso l’installazione di sensori, che hanno confermato l’elevato flusso di mezzi e la necessità di un’azione correttiva.

Il provvedimento rappresenta anche una risposta concreta alle numerose segnalazioni della cittadinanza, che hanno evidenziato disagi causati dall’attuale configurazione viaria della zona.

“Sono state diverse le segnalazioni ricevute, che hanno evidenziato l’intenso e pericoloso traffico presente in Vicolo Soragna a Corcagnano, sino ad oggi strada a doppio senso di marcia”, afferma il Consigliere comunale Oronzo Pinto, incaricato per l’integrazione negli interventi di sicurezza stradale e mobilità nelle frazioni cittadine. “Un vicolo che, rispetto alle sue dimensioni e all’abitato, presenta un passaggio fuori misura di automobilisti, sembra quasi la “bretella” di una tangenziale. Dopo alcuni costruttivi confronti con i residenti, informati anche dal contributo della puntuale misurazione della tecnologia adottata, e cioè di una coppia di sensori, siamo riusciti a individuare la maggiore criticità e a regolamentare diversamente vicolo Soragna. Confidiamo che la soluzione intrapresa possa migliorare il benessere e la sicurezza di chiunque frequenti quel tratto di strada”.

“L’obiettivo di questo intervento è duplice: da un lato vogliamo limitare il traffico di attraversamento improprio, dall’altro garantire maggiore sicurezza a pedoni e residenti, restituendo vivibilità a una zona che negli ultimi tempi ha subito un traffico troppo elevato per le sue caratteristiche urbanistiche” dichiara Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità. “Abbiamo ascoltato le istanze dei cittadini e ci siamo basati su dati oggettivi per individuare la soluzione più adeguata. La fase sperimentale ci consentirà di monitorare gli effetti e, se necessario, apportare ulteriori miglioramenti. Ringrazio il settore Mobilità del Comune e il consigliere Oronzo Pinto per il supporto nell’individuazione della migliore soluzione possibile”.

Durante il periodo di sperimentazione, l’Amministrazione continuerà a raccogliere osservazioni e suggerimenti dai residenti e dagli utenti, con l’obiettivo di rendere l’intervento il più efficace e condiviso possibile.