Vigili del fuoco e carenza di personale: “Urgente intervento”, lo chiede la Cgil in un incontro col prefetto

La Fp Cgil di Parma, lo scorso 18 aprile, ha incontrato il Prefetto di Parma per affrontare le pressanti problematiche che affliggono il Comando di Vigili del fuoco di Parma.

Durante il costruttivo confronto, cui ha partecipato anche la Comandante, sono emerse le notevoli criticità dovute alla forte carenza di personale. Tale situazione, purtroppo diffusa a livello regionale, si manifesta con particolare intensità anche sul territorio provinciale, mettendo a dura prova, come evidenziato dalla Fp Cgil, l’operato degli addetti e la loro incolumità.

Un chiaro indicatore di questa sofferenza è rappresentato dal numero elevato di ore di straordinario accumulate dal personale; un dato che, non solo conferma il sottodimensionamento dell’organico, ma che evidenzia anche il notevole impegno profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori per far fronte alle esigenze del territorio.

La Fp Cgil di Parma ha sottolineato con forza la necessità di un intervento urgente e concreto da parte degli organi superiori al fine di risolvere queste problematiche che impattano negativamente sul benessere del personale.

Al termine dell’incontro è stata espressa la volontà di sensibilizzare le istituzioni competenti affinché vengano adottate misure efficaci per colmare le lacune di organico e garantire migliori condizioni di lavoro degli operatori. La Fp Cgil di Parma continuerà a monitorare attentamente la situazione e a sollecitare azioni concrete a tutela dei lavoratori e della collettività.