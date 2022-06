Vignali a Fognano: “Realizzeremo il Centro Sociale”

“Esiste un progetto da dieci anni. Prevede il trasferimento del centro socio-culturale per anziani in una zona finalmente idonea e in cui saranno previste attività oggi incompatibili con l’attuale sistemazione: una volta vinte le elezioni riprenderemo subito in mano questo percorso e lo porteremo a termine”.

Così il candidato sindaco civico Pietro Vignali a margine dell’incontro con i residenti di Fognano.

“Poi c’è anche il tema della scuola materna da realizzare, anche questa in tempi brevi: le famiglie non possono più aspettare le lungaggini di un’amministrazione che non le ascolta. Inoltre, deve essere creato il collegamento tra la zona Nord e quella Sud di Fognano, così da evitare l’attraversamento di via Cremonese. Particolare attenzione vogliamo porre al percorso ciclabile tra Fognano ed Eia: va costruita una pista sicura e confortevole. Quanto alle due grandi aree verdi della località, mancano di manutenzione ordinaria: dal funzionamento della fontanella per l’acqua dell’area cani sino al semplice svuotamento dei cestini.

Occorre agire per dare vita a un piano strutturato d’interventi periodici comprensivi anche dell’installazione di nuove aree giochi per i bambini. Fognano ha anche la necessità di lavori nella viabilità, a partire dalla sistemazione e allargamento di strada Vallazza”.