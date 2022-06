Vignali chiude la sua campagna elettorale: “Parma si guadagnerà il riscatto che merita”. VIDEO

Questa sera Pietro Vignali ha chiuso la sua campagna elettorale in via Cavour davanti alla sua sede elettorale.

“La conoscenza della città è una delle qualità più importanti di Pietro” dichiara Fabio Fecci, coordinatore della lista civica “Vignali Sindaco”.

“Giù gli artigli dalla città dopo dieci anni di pizzarottismo. Vignali è una persona capace e onesta” aggiunge Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia.

Per Andrea Ostellari, coordinatore regionale della Lega “Vignali ha una visione della città che ama. Giù le mani da Teatro Regio, si difenda la sanità. Noi la Stazione ad Alta Velocità la faremo”.

Ha concluso Vignali: “Parma è un laboratorio civico allargato ai partiti che ringrazio perchè senza il loro appoggio non sarei qui. Le bugie sul debito sono servite per giustificare dieci anni di immobilismo ha proseguito. Ho girato in lungo e in largo tutti i quartieri della città e i parmigiani mi spiegavano i problemi di ogni giorno e il fatto che nessuno li ascoltava. Ho capito subito che i problemi di cui parlavano li conoscevo benissimo, perché erano gli stessi di 10 anni fa: in 10 anni non è stato fatto niente. Siamo qui oggi perché vogliamo vincere le elezioni e restituire Parma alla sua gente, alla sua storia, al suo futuro. Non agli accordi di partito, non alle spartizioni di potere. Parma deve tornare una città esemplare per la qualità della vita. Siamo a poche ore da un voto molto importante. So che Parma saprà guadagnarsi il suo meritato riscatto”.