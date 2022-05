Vignali: “Contrasto dell’abbandono di animali, incentivi per l’adozione”

“Il benessere degli animali è a pieno titolo tra gli obiettivi di una buona amministrazione, perché sono elemento importante per la socializzazione e un aiuto per le persone, in particolare per quelle più fragili, nell’alleviare stress, ansia, panico, come abbiamo visto durante la pandemia, nei periodi di lockdown. Anche su questo, a Parma serve un deciso cambio di passo: presentiamo programma per fare di Parma una delle prime città con politica organica di convivenza uomo animale”.

Così Pietro Vignali, candidato sindaco civico all’incontro “Un Comune amico degli animali” al quale sono intervenuti anche la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Alberto Schianchi, veterinario e Stella Piazza, presidente dell’Associazione “Parma riparte dagli animali”.

“Parma – aggiunge Michela Brambilla – sarà una città ancora più amica degli animali con Pietro Vignali sindaco che ha già dimostrato di avere veramente a cuore i diritti degli animali: un tema non di poco conto, visto che circa la metà delle famiglie italiane, e quindi anche parmigiane, ne ha uno. Il suo programma ha diversi punti importanti come l’aiuto alle famiglie più bisognose che intendono adottare animali e il rilancio del canile”.

Tra le priorità Vignali individua infatti “il canile, che era un gioiello, è in uno stato di degrado. Deve essere rilanciato con attrezzature sanitarie adeguate, servizi e medici veterinari convenzionati reperibili, un sistema premiale per le adozioni, che incentivate anche con la consegna, in base all’Isee, di mangime a prezzo concordato, grazie a convenzioni con aziende di produzione locale”.

“E poi – prosegue – politiche mirate e stretta sinergia con associazioni e mondo del volontariato, partendo da percorsi didattici nelle scuole: così da far crescere negli adulti di domani la cultura di un corretto approccio con gli animali. Perché non possiamo nasconderci che esiste il fenomeno dell’abbandono e, per contrastarlo, pensiamo a una campagna di microchip anche per i gatti, con i veterinari e all’uso di collari geolocalizzati”.

“Vanno stimolati i comportamenti virtuosi dei proprietari di cani – prosegue – per renderli sempre più consapevoli dei loro doveri, nel rispetto della città e dei cittadini e far sì che diminuiscano incidenti e cattive abitudini, come non raccogliere le deiezioni. Pensiamo a un patentino finale che consenta agevolazioni a livello assicurativo. La città dovrà essere dotata di adeguati punti ristoro per gli animali”.