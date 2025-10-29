Vignali (FI): “Canile di Fidenza: dare seguito alle indicazioni della AUSL”

Provvedere a dare seguito alle prescrizioni della Ausl, sulle criticità emerse a seguito di ispezioni nel canile intercomunale “Terre verdiane” di Fidenza, rilevate dagli ispettori dell’Ausl di Parma. A chiederlo è Pietro Vignali (FI).

“A seguito di ispezione del canile intercomunale delle Terre verdiane, in via Milano, a Fidenza, effettuata dagli incaricati dell’Ausl di Parma, non risultava che nella struttura si era provveduto ad adeguare le criticità rilevate – infatti, prosegue il consigliere – con le precedenti ispezioni era emerso che i cani sociopatici erano detenuti in box per isolamento inadeguati. La prescrizione degli ispettori, a cui non è stato dato seguito, era di liberare tali box di isolamento, previo adeguamento di quelli ordinari, entro il 29 giugno 2025. A questo si aggiungeva la raccomandazione di adeguare la recinzione dell’area di sgambamento”.

Tra i rilievi c’erano anche l’usura della recinzione perimetrale, e con soluzioni di continuità riparate solo temporaneamente, e la procedura di gestione delle emergenze presente all’interno del regolamento interno del canile non adeguata.

Alla luce di quanto descritto, Vignali chiede alla Giunta “i motivi per cui alla data dell’ispezione del 2 settembre, non si era ancora provveduto a dare seguito alle prescrizioni” e “se ha ricevuto rassicurazioni riguardo il rispetto del termine fissato al 31 dicembre 2025 per l’adeguamento della procedura per la gestione delle emergenze”.