Quotidiano online di Parma

Vignali (FI): “Determinare le cause dei guasti alle linee telefoniche nella montagna occidentale”

di AndreaMarsiletti2

“Determinare le cause delle prolungate interruzioni che hanno provocato il blocco delle attività economiche, lavorative, amministrative, sociali e sanitarie nel comprensorio della montagna occidentale parmense durante gli ultimi due fine settimana”.

Il capogruppo di Forza Italia Pietro Vignali lamenta numerosi danni derivanti dallo stop alla connessione telefonica (sia voce che dati) riscontrate nelle ultime settimane su tutto l’arco montano occidentale parmense, da Berceto a Tornolo.

† I primi passi di Gesù bambino [dal 5° Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Sottolineando “l’impedimento nello svolgimento delle numerosissime attività economiche, lavorative, amministrative, sociali e sanitarie che dipendono da tali connessioni”, Vignali rimarca i disagi e i danni derivanti da tali interruzioni.

Rifacendosi poi agli accordi stretti dalla giunta regionale con gli operatori del settore telecomunicazioni fin dal 2010 per l’aggiornamento del quadro sulla penetrazione delle tecnologie di connessione e Tlc offerte sui territori e la realizzazione di uno specifico osservatorio sulla connettività in Regione, Pietro Vignali auspica specifici interventi “per evitare che si verifichino nuovamente tali interruzioni di connessione telefonica e telematica”.

In via più generale, infine, sollecita la Giunta regionale a supportare e sostenere gli utenti danneggiati nel “ricevere indennizzi per il disservizio subito”.


Leggi anche:

Vignali (FI): “Chiarire se l’attività laboratori di analisi a Vaio e al Santa Maria subirà una riduzione”

Neviano, furto di 15 orologi pregiati in una casa isolata: arrestato un 32enne

Borgotaro, “Le Carni…I Bolliti”: la Strada del Fungo celebra i sapori dell’inverno

Calestano, donna truffata con falsa casa vacanze sui social: denunciata una coppia

Bardi: si muove la frana di Saliceto, la Provincia al lavoro e monitoraggio notturno

Predazioni sui cani in alta valle del Taro: le associazioni chiedono interventi urgenti e comunicazione chiara

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies