Vignali (FI): “Mi batterò per la valorizzazione e la tutela delle nostre eccellenze agroalimentari”

‘Difesa dei nostri prodotti agroalimentari dall’attacco della contraffazione e della falsa informazione’, Lo dice il candidato per Forza Italia alla Camera Pietro Vignali che parla della difesa del made in Italy e della food valley come ‘priorità per il territorio in caso venga eletto’.

‘Ci sono molti segnali preoccupanti lanciati dalle associazioni di categoria degli agricoltori, dall’arrivo dei cibi sintetici creati in laboratorio, al nutriscore con il sistema di etichettatura a semaforo sulle confezioni che penalizza il sistema agroalimentare nazionale e dei Paesi del mediterraneo. Senza dimenticare il proliferare dell’italian Sounding, con l’imitazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, che del Bel paese hanno solo il vago sentore. Sono tanti purtroppo gli attacchi, spesso tollerati dalle istituzioni, a danno dei piccoli produttori e che se ignorati metterebbero in ginocchio molte specificità del nostro territorio.

A questi progetti – conclude Vignali – noi contrapponiamo una nuova legge per la valorizzazione e il riconoscimento delle piccole produzioni di qualità, la proposta italiana di NutrInform battery, che promuove in termini di educazione alimentare i valori nutrizionali dei nostri cibi e il rifinanziamento della misura ‘Più impresa’ in favore dell’imprenditoria giovanile e femminile nell’agricoltura’.