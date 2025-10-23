Vignali (FI): “Nuovo impianto fotovoltaico, chiarire sul rilascio dell’autorizzazione”

È Pietro Vignali (Forza Italia) a sollecitare, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, chiarimenti sull’ipotesi di un nuovo impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica rinnovabile, nel territorio comunale di Parma tra via Benedetta e via Pietro Setti.

“Il progetto – spiega il consigliere – prevede l’installazione di moduli a terra su terreno classificato agricolo per un’estensione di 78.235 metri quadrati (per la produzione di energia fino a una potenza nominale di 11,154 megawatt)”. Rimarca: “Arpae ha rilasciato parere favorevole per la costruzione dell’impianto”.

Vignali rileva, poi, che un gruppo di 300 cittadini ha presentato osservazioni sulla fattibilità dell’opera: in particolare, si evidenziano problemi nella scelta dell’area, che risulterebbe inidonea per questo tipo di impianti, in più nel progetto non sarebbero previste forma di integrazione con le attività agricole nell’area (interessata da coltivazioni certificate, collegate alla produzione del Parmigiano-Reggiano), nel pianificazione non ci sarebbero, poi, adeguate garanzie rispetto al tema della tutela dell’ambiente, infine la scelta dei due lotti, ciascuno da 5,577 megawatt, eluderebbe il limite previsto per questo tipo di impianti pari a 10 megawatt.

Il consigliere parmigiano vuole, quindi, comprendere su quali basi Arpae abbia rilasciato questa autorizzazione. Chiede, poi, alla Regione Emilia-Romagna, nel caso una o più delle osservazioni dei cittadini risultassero fondate, di attivarsi affinché sia revocata l’autorizzazione o comunque sospesa la realizzazione dell’impianto.