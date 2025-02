Risoluzione di Vignali (FI): “Si realizzi la fermata Alta Velocità a Parma nella zona di Baganzola”

“Occorre prevedere una fermata dell’Alta velocità a Parma”. La richiesta arriva, con una risoluzione rivolta alla giunta regionale, da Pietro Vignali (Forza Italia).

In Europa, rimarca il consigliere, “per aree analoghe alla nostra, a elevata presenza antropica, viene adottato il modello giapponese, con la presenza di stazioni ravvicinate”.

In particolare, il consigliere chiede che “la fermata, come richiesto dalla cittadinanza, sia prevista nella zona di Baganzola, in contiguità con il quartiere fieristico, che ospita rassegne di caratura internazionale, e con l’aeroporto Giuseppe Verdi, scalo di rilevanza nazionale in fase di rilancio”.

“Una fermata a Parma – rimarca il consigliere – potrebbe movimentare a pieno regime, come ci dicono diverse ricerche sul tema, quasi 7 mila passeggeri al giorno”. Prosegue: “L’impostazione della fermata unica nell’area dell’Emilia occidentale (a Reggio Emilia) non garantisce sulla linea l’effetto rete, come originariamente era stato previsto (anche a causa di carenze infrastrutturali nella vecchia linea), con le stazioni contigue”.

“Le richieste del territorio parmense – sottolinea il capogruppo di Forza Italia – fanno riferimento a diversi studi che indicano i significativi vantaggi che una fermata – infrastruttura dalle dimensioni e dai costi di realizzazione molto più contenuti rispetto a quelli di una vera e propria stazione – produrrebbe in termini di accessibilità, quindi, tradotto, benefici economici e ambientali”.

Vignali chiede, pertanto, il sostegno della Regione Emilia-Romagna su questo progetto.