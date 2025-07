Vignali (FI): “Realizzare la viabilità alternativa alla ex statale Massese”

Realizzare la viabilità alternativa alla strada provinciale 665, ex strada statale Massese, di Parma.

Il capogruppo di Forza Italia Pietro Vignali con un’interrogazione chiede alla Regione di inserire nel futuro Piano Regionale Integrato dei Trasporti, che aggiornerà il PRIT 2025, la realizzazione della viabilità alternativa alla SP 665 R, ex strada statale Massese, indicandone la rilevanza prioritaria.

“L’ex strada statale Massese, importante arteria stradale gestita da ANAS che collega la città di Parma fino al confine regionale con la Toscana sul passo del Lagastrello, soffre di pesanti problemi di eccessivo traffico veicolare e di sicurezza stradale – sottolinea il consigliere. – L’unico intervento fino ad oggi realizzato su di essa per tali finalità è stato quello della tangenziale di Pilastro ultimata nel 2008”. Il consigliere spiega che secondo vari studi di fattibilità, redatti negli ultimi 20 anni, ulteriori interventi dovrebbero riguardare i tratti Parma Campus-Fontanini, Fontanini-Tangenziale di Corcagnano-Pilastro e Torrechiara-Langhirano zona Rio Fabiola.

In particolare, continua il consigliere “per il secondo tratto il Comune di Parma ha inserito nel proprio PUMS e recentemente proposto un progetto per un confronto con ANAS che prevede la realizzazione della tangenziale di Corcagnano per la quale, a fronte di un costo di 11,4 milioni di euro, sarebbero disponibili 6,5 milioni di provenienza statale e regionale e 2 milioni messi a disposizione dello stesso Comune – infine – per il terzo tratto si tratta della realizzazione di una tangenziale est di Langhirano”.

Pertanto, Vignali chiede alla Giunta “di inserire nel futuro Piano Regionale Integrato dei Trasporti, che aggiornerà il PRIT 2025 ormai in scadenza, la realizzazione della viabilità alternativa alla SP 665 R nei tre tratti sopra elencati, indicandone la rilevanza prioritaria e di attivarsi per il reperimento dei fondi mancanti per la realizzazione della tangenziale di Corcagnano e per quelli necessari per le altre opere descritte”.