Vignali (FI): “Regione contribuisca a celebrazioni per bicentenario del teatro Regio”

Con un’interrogazione Pietro Vignali (Forza Italia) chiede alla giunta regionale di contribuire al percorso celebrativo per il bicentenario del teatro regio di Parma, che cadrà nel 2029.

“Il Regio – spiega il consigliere – è considerato uno dei più importanti teatri italiani, ritenuto dagli appassionati di lirica, anche a livello internazionale, una delle case per eccellenza della grande tradizione operistica insieme al teatro alla Scala di Milano, al teatro San Carlo di Napoli e al teatro la Fenice di Venezia”. Rimarca: “I teatri più importanti d’Europa, assimilabili al Regio, per le diverse ricorrenze sono stati celebrati con prestigiosi eventi”.

Vignali sollecita, quindi, l’esecutivo regionale a collaborare con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, alle iniziative celebrative per la ricorrenza del bicentenario del teatro, prevendendo un contributo collegato.