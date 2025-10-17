Quotidiano online di Parma

Vignali (FI): “Regione contribuisca a celebrazioni per bicentenario del teatro Regio”

di AndreaMarsiletti2

Con un’interrogazione Pietro Vignali (Forza Italia) chiede alla giunta regionale di contribuire al percorso celebrativo per il bicentenario del teatro regio di Parma, che cadrà nel 2029.

“Il Regio – spiega il consigliere – è considerato uno dei più importanti teatri italiani, ritenuto dagli appassionati di lirica, anche a livello internazionale, una delle case per eccellenza della grande tradizione operistica insieme al teatro alla Scala di Milano, al teatro San Carlo di Napoli e al teatro la Fenice di Venezia”. Rimarca: “I teatri più importanti d’Europa, assimilabili al Regio, per le diverse ricorrenze sono stati celebrati con prestigiosi eventi”.

Vignali sollecita, quindi, l’esecutivo regionale a collaborare con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, alle iniziative celebrative per la ricorrenza del bicentenario del teatro, prevendendo un contributo collegato.

† Dio è più vicino dove il silenzio è più profondo [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies