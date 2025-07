Vignali (FI): “Serve una fermata dell’Alta Velocità a Baganzola”

Realizzare una fermata per l’Alta Velocità a Parma, in località Baganzola. A chiederlo, in un’interrogazione, è Pietro Vignali (FI) che ricorda come “negli accordi per l’insediamento di EFSA a Parma era stato inserito l’impegno, fino ad oggi disatteso, di migliorarne i collegamenti per i trasporti: Enti pubblici e privati, oltre che associazioni ed organizzazioni di varia natura della realtà di Parma, sostengono la realizzazione di una fermata AV a Parma nella zona di Baganzola adiacente al polo fieristico locale ed all’Aeroporto Giuseppe Verdi”.

Il consigliere sottolinea come “nel dicembre 2023 il Consiglio comunale di Parma ha approvato all’unanimità una mozione che impegna la Giunta comunale ad insistere per la revisione dell’attuale modello di accessibilità per via ferroviaria alla stessa città ed al suo territorio attraverso l’attivazione di un collegamento diretto della stessa con la linea AV, per il quale sarebbe centrale la realizzazione di una fermata diretta AV a Baganzola in prossimità e quindi in immediata connessione con il polo fieristico e l’Aeroporto”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere se nella stesura del nuovo piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) la Regione intende prevedere la realizzazione di una fermata in linea sull’Alta Velocità a Parma al fine di andare incontro alle esigenze di mobilità dell’ampio bacino di utenza che vi potrebbe fare riferimento e se viale Aldo Moro ritiene di sostenere le istanze del territorio parmense in particolare, a livello istituzionale e di stakeholder, per realizzare una fermata AV nel territorio comunale del capoluogo di provincia nella zona di Baganzola, che sia contigua il più possibile al quartiere fieristico e all’aeroporto Giuseppe Verdi.