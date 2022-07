Vignali: Formeremo una “Giunta Ombra”. Saremo i difensori civici

“Una grande Federazione Civica tra movimento, associazioni, comitati di quartiere esistenti e quelli che nasceranno, un Centro Culturale per tenere vivo il dibattito in città, collaborazione con le forze politiche alternative alla sinistra e un gruppo consiliare supportato da dipartimenti con contributi esterni a formare una sorta di “Giunta Ombra” per elaborare proposte di qualità”.

Lo scrive il consigliere comunale Pietro Vignali su Facebook. “Saremo i difensori civici, della sua identità e della sua indipendenza dentro e fuori dal Comune. Laddove ci saranno problemi noi ci saremo.”