Vignali inaugura il Comitato elettorale in via Cavour: “Noi veri civici”

Pietro Vignali ha inaugurato la sede del comitato elettorale nella centralissima via Cavour insieme a tanti parmigiani che sostengono il suo movimento civico e presentato alla città il clam che lo sta accompagnando in questa campagna elettorale per diventare sindaco: “Prima di tutto Parma”.

Uno slogan che racchiude lo spirito del civismo parmigiano di cui Vignali è da sempre esponente.

“In questi mesi – ha detto Vignali nel suo intervento – ho girato tanto i quartieri della nostra città e incontrato centinaia di persone che mi hanno raccontato le loro preoccupazioni e la loro voglia di riscatto. Non avrei mai accettato di impegnarmi in prima persona in queste elezioni se non avessi visto che il nostro civismo è un’idea viva, patrimonio della nostra gente. La nostra è una proposta e una candidatura autenticamente civica, cosa che non possono dire altri che avevano la tessera di partito in tasca fino a pochi anni fa. Il civismo non si improvvisa quando arrivano le elezioni: è una storia, la nostra storia di uomini e donne che mettono Parma prima di tutto: prima dei calcoli della politica, degli accordi di potere, degli interessi personali, di parte e di partito.

Per questo lo slogan della nostra campagna elettorale non poteva essere che “Prima di tutto Parma”. Perché è quello che racconta chi siamo e come intendiamo la città di domani: una città che non accetta di essere una colonia di Bologna o di chiunque altro, che prima di tutto pensa a dare risposta ai bisogni delle famiglie e dei più fragili, che ascolta la voce dei quartieri e delle frazioni, sostiene il lavoro e le attività economiche, piccole o grandi che siano, che difende e valorizza la proprie eccellenze e quell’identità culturale e sociale che la rende unica”.