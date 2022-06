Vignali: “Non solo sicurezza in Oltretorrente: sociale, commercio, cura del parco e rilancio dei teatri”

“Il Parco Ducale è trascurato, qui si moltiplicano episodi di spaccio e violenza: occorre agire subito per restituire questo bellissimo spazio ai parmigiani. Anzitutto dobbiamo recuperare il Palazzetto Eucherio San Vitale e le serre Maria Luigia. Dovremo anche intervenire per riqualificare il Padiglione dell’ex Fiera e realizzare lì una cittadella del cibo, un luogo in cui far esplodere la vocazione all’agroalimentare di pregio che fa di Parma la capitale della food valley.

L’Oltretorrente ha bisogno anche di un nuovo piano di valorizzazione e rilancio dei teatri: il Pezzani va sostenuto e fatto tornare protagonista, il Vicolo deve riaprire e imporsi con nuove iniziative culturali di pregio. Vogliamo inaugurare un museo della città di Parma nei locali del vecchio ospedale.

Le attività commerciali necessitano d’interventi mirati tra cui un piano di agevolazioni per la riapertura dei locali sfitti, con incentivi per negozi che commerciano prodotti tipici di qualità e per le botteghe storiche. Pensiamo anche alla nascita di jazz caffè e circoli letterari diffusi in tutto il quartiere e alla costituzione di due centri commerciali naturali, uno in via Bixio e l’altro in via D’Azeglio.

L’Oltretorrente ha assoluto bisogno di maggiore pulizia e sicurezza. Sarà reintrodotta la figura del vigile di quartiere e saranno allestiti i presidi fissi. Potenzieremo anche il sistema di videosorveglianza grazie all’installazione di nuove telecamere. Serve maggiore manutenzione dei marciapiedi, bisogna potenziare l’illuminazione pubblica in tutto il quartiere e dare vita a un nuovo piano per la raccolta differenziata e lo spazzamento delle strade.

La riqualificazione del complesso ex Romanini-Stuard permetterà la realizzazione di un avanzato progetto di co-housing e di abitazione solidale per anziani e giovani coppie”.

Così il candidato civico Pietro Vignali durante un incontro con i cittadini in Oltretorrente.