Vignali: “Potenziare Efsa per esigenze di sicurezza e trasparenza del mondo agricolo”

“EFSA è l’istituzione che può guidare le istituzioni comunitarie e i paesi membri verso una migliore difesa della sovranità alimentare europea e migliorare la trasparenza e la salubrità del cibo in questo continente recependo le giuste rivendicazioni degli agricoltori per la tutela del loro fondamentale ruolo sociale ed economico e del loro reddito.” È quanto ha dichiarato Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, a margine della grande manifestazione di Coldiretti tenutasi a Parma e culminata con il raduno sotto il palazzo in cui ha appunto sede l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

“Anche nella manifestazione di oggi sono state giustamente evidenziate alcune stringenti necessità quali la più accurata tracciabilità degli alimenti, la loro migliore sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale, la reciprocità delle regole tra paesi UE ed extra UE – ha aggiunto Vignali – Si tratta di esigenze che hanno bisogno di maggiore attenzione da parte delle istituzioni europee all’interno delle quali c’è già comunque l’importante presidio sul settore del cibo quale è appunto EFSA. Per questo le sue competenze vanno significativamente potenziate ed aumentate. È un’azione che voglio portare avanti con delle risoluzioni sia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che in Consiglio comunale a Parma e facendo leva anche sul PPE a livello di Commissione e Parlamento europeo. L’auspicio è quello di incontrare un largo consenso, come quello con il quale si riuscì appunto a portare la sede di EFSA a Parma anche perché sia la città con la sua provincia, sia tutto il territorio regionale potranno trarre grande giovamento dall’ospitare un’istituzione che acquisisce un ruolo sempre più significativo.”