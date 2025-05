Vignali: “Troppo traffico sull’ex statale della Cisa e in via Mantova”

Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, porta i problemi di eccessivo traffico della SP62R, ex statale della Cisa da Parma a Suzzara, all’attenzione della Giunta regionale. Lo fa con una interrogazione con la quale chiede di valutare soluzioni ai suoi gravi problemi di percorrenza e di inquinamento, causati dall’eccessivo traffico veicolare, anche e soprattutto di mezzi pesanti, nonché da altre criticità, quali passaggi a livello, strettoie, impianti semaforici e frequenti chiusure di ponti.

“Una recente indagine ha evidenziato che per percorrere i 20 km da Parma a Brescello ci vogliono dai 30 minuti senza traffico ai 75 minuti in un normale giorno feriale – ha dichiarato Vignali – Occorrono soluzioni e ne sono state prospettate diverse. Una, anche se solo per il trasporto passeggeri, è sicuramente quella del miglioramento del percorso ferroviario da Parma a Suzzara che dovrebbe avvenire con la sua completa elettrificazione. Alla Giunta regionale ho chiesto se la nuova linea elettrificata potrà realmente essere operativa con l’inizio del nuovo anno. Altra importante soluzione per alleggerire il traffico, soprattutto su via Mantova a Parma, è quella del prolungamento di via Forlanini. Se ne parla dal 2006

e ho anche sollecitato il Comune di Parma con un mio ordine del giorno in Consiglio comunale 3 anni fa. Sarebbe fondamentale perché consente di collegare direttamente la stessa via Mantova con il casello e il traffico proveniente dall’ex statale Asolana. Ora però le risorse ci sono (5,550 milioni di cui 700.00 di fondi FSC assegnati dalla Regione) e bisogna fare presto a far partire con i cantieri. Altri interventi per i quali ho chiesto valutazioni di fattibilità e tempistiche alla Giunta regionale sono la rimozione dei passaggi a livello che insistono appunto sulla SP62R, la realizzazione della super strada Cispadana da Sissa Trecasali a Rolo, senza dimenticare che ci sono ampi tratti di via Mantova da risezionare.”