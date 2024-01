Villa Benedetta: internalizzati lavoratori e lavoratrici della struttura protetta di Sala Baganza

Nelle scorse settimane, a fronte della volontà di Villa Benedetta, casa di riposo per anziani situata a Sala Baganza, gestita fino a quel momento dalla Cooperativa Proges, di recedere l’appalto, si è aperta una trattativa relativa all’internalizzazione degli oltre trenta tra lavoratrici e lavoratori impiegati da anni nell’assistenza agli anziani non autosufficienti che risiedono nella struttura.

In un primo momento, stante la volontà di Villa Benedetta di avvalersi del personale già in forze presso la Cooperativa, alle dipendenti veniva proposto un percorso di dimissioni, con conseguente nuova assunzione, che avrebbe portato ad un azzeramento delle condizioni contrattuali in essere. La FP CGIL territoriale, contraria fin da subito alle dimissioni, ha chiesto l’apertura di un tavolo di confronto, proponendo modalità più tutelanti che non penalizzassero le singole specificità contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

A tal fine la FP CGIL ha consultato e coinvolto in questo percorso operatrici e operatori attraverso assemblee sindacali e assistenza individuale.

“Questo – spiega Vittoria Ubaldi, funzionaria FP CGIL di Parma – ha portato alla firma di un importante accordo di armonizzazione, che prevede, oltre alla continuità contrattuale, con conseguente mantenimento dell’anzianità e dei ratei di ferie residui, la maturazione della quattordicesima mensilità per intero; inoltre, i superminimi derivanti dalla suddetta armonizzazione non saranno riassorbiti dai futuri rinnovi contrattuali, ed è stato inserita, quale impegno tra le parti, l’apertura di un confronto entro la fine 2024, inerente il riconoscimento di un aumento contrattuale alla luce dell’auspicato rinnovo del CCNL Coop Sociali”.