Vini di Parma doc: Moroni Zucchi nuovo presidente del Consorzio

Tommaso Moroni Zucchi, amministratore delegato della Cantina Ca’ Nova di Costamezzana è il nuovo Presidente del Consorzio dei Vini dei colli di Parma che raccoglie circa 50 aziende di produttori, viticoltori, vinificatori e imbottigliatori della collina parmense.

Il nuovo presidente succede a Maurizio Dodi che ha guidato il Consorzio per 12 anni e oggi siede nel nuovo Consiglio d’Amministrazione insieme al neo vicepresidente Giovanni Lamoretti e ai consiglieri Michele Cerdelli, Valentina Silva, Francesca Salati e Andrea Ferrari.

Moroni Zucchi ha ringraziato Maurizio Dodi per “la guida autorevole del Consorzio e per aver avviato un grande lavoro di sinergie tra i vari attori del territorio che va proseguito e implementato sempre più per aggiungere valore al ‘Sistema Parma’ in cui i vini hanno e avranno sempre di più un ruolo fondamentale”.

“Lavoreremo per rendere il Consorzio un punto di rifermento sempre più strategico per tutta la nostra filiera, anche grazie ai bandi nazionali ed europei a disposizione per promuovere e comunicare l’immagine e la qualità dei vini Doc prodotti nel nostro territorio, intensificare il dialogo e la collaborazione con le tutte le associazioni della filiera. A partire dai ristoratori, primi ambasciatori della cultura del buon vino a fianco dei prodotti tipici locali”, ha proseguito il giovane neo Presidente del Consorzio.

“Il Consorzio – ha concluso il Presidente Moroni Zucchi – è nato nel 1977 per iniziativa di alcuni viticoltori della collina parmense, consapevoli della qualità dei loro vini e decisi a tutelarla e promuoverla. E’ in questo spirito che lavoriamo per l’allargamento del Consorzio che soprattutto in un momento storico ed economico come quello che stiamo vivendo, deve essere un centro di servizi e di valore aggiunto anche per le cantine del territorio che ancora non ne fanno parte”.

Nel 2022 le bottiglie di vini di Parma Doc prodotte sono state 45 mila.