Vini di Vignaioli 2025: Parma accoglie ritorno del vino artigianale

Oggi a Il Punto durante una conferenza stampa è stata presentata la manifestazione Vini di Vignaioli, in programma domenica 2 e lunedì 3 novembre 2025 al Wopa Temporary, via Catania 3 a Parma.

Alla presentazione sono intervenuti: Lorenzo Lavagetto, vicesindaco con delega al Turismo; Mario Marini, responsabile Marketing territoriale e City branding del Comune di Parma; Christine Cogez-Marzani, ideatrice e organizzatrice della manifestazione Vini di Vignaioli; Filippo Arfini, docente dell’Università di Parma.

“Accogliere Vini di Vignaioli a Parma rappresenta un segnale importante di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze -ha commentato Lavagetto -. La città diventa palcoscenico di un incontro tra produttori e appassionati, promuovendo la cultura del vino artigianale e la qualità delle nostre produzioni gastronomiche. Siamo orgogliosi di ospitare un evento che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità, e che conferma Parma come punto di riferimento per le esperienze enogastronomiche di eccellenza”.

“Siamo davvero felici di portare per la prima volta Vini di Vignaioli a Parma – ha spiegato Christine Cogez-Marzani, ideatrice e organizzatrice della manifestazione – una città che ha fatto dell’enogastronomia un vanto riconosciuto in tutto il mondo. Da oltre vent’anni, con Vini di Vignaioli, raccontiamo il vino artigianale ad appassionati e professionisti del settore, in un ambiente amichevole e ricco di stimoli. Per questa edizione sono attesi oltre 120 produttori da tutta Italia e dall’estero, insieme a una selezione curata di produttori di cibo genuino e artigianale, con un focus speciale sui prodotti tipici emiliani”.

Dopo oltre vent’anni a Fornovo di Taro la manifestazione, organizzata in collaborazione con Live Wine, si trasferisce in città e come sempre vede come protagonisti le vignaiole e i vignaioli.

A Vini di Vignaioli saranno presenti vini di territorio provenienti da tutta Italia, realizzati con cura sia in vigna che in cantina.

La manifestazione offre l’opportunità di entrare in contatto con il vino artigianale, espressione autentica di versatilità, complessità e unicità, la cui ricchezza risiede proprio nella diversità delle sue interpretazioni.

Nel corso dell’evento sarà possibile degustare e confrontare vini di numerose realtà produttive, scoprire nuove esperienze sensoriali e acquistare le etichette più apprezzate.

Come ogni anno, la manifestazione dedica spazio anche al cibo di qualità.

La manifestazione offre inoltre momenti di approfondimento culturale e professionale. Domenica 2 novembre, alle 14:30, nella sala Cultura del Wopa, sarà presentato il libro “Conoscere l’agricoltura biodinamica” di Michele Lorenzetti, con la guida del giornalista Samuel Cogliati. Lunedì 3 novembre, dalle 9 alle 12, si terrà una tavola rotonda dedicata alla valorizzazione dei vini artigianali e al Regolamento UE 1143/2024, un’occasione per confrontarsi sulle sfide del settore vitivinicolo e sulle nuove opportunità per promuovere la sostenibilità e le produzioni artigianali.

Vini di Vignaioli 2025 a Parma è dunque un’occasione unica per incontrare chi il vino lo produce davvero, ascoltarne le storie, degustare e condividere momenti di autentica passione per la cultura enogastronomica.