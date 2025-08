Vino, stelle e street food: a Tabiano il gusto incontra la musica il 9 e 10 agosto

La magia dell’estate si accende a Tabiano, dove il secondo weekend di agosto si colora di calici alzati, piatti fumanti e musica dal vivo. Torna l’appuntamento con la seconda edizione della Festa del Vino sotto le Stelle & Street Food, due serate pensate (sabato 9 e domenica 10 agosto, in piazza Verdi) per gli amanti del buon vino, del cibo di qualità e dell’atmosfera conviviale.

Organizzata dal Consorzio Alberghiero AbiTabiano in collaborazione con Maria Lombardi Eventi, la manifestazione porterà in piazza Verdi dieci produttori vinicoli provenienti da tutta Italia: dai raffinati vini veneti e piemontesi, passando per i classici toscani come Sangiovese e Chianti, fino ai sapori autentici dei colli piacentini e dei soleggiati vigneti del sud. In tutto, saranno oltre cinquanta le etichette in degustazione.

Sabato dalle 17 alle 24 e domenica dalle 17 alle 23, il pubblico potrà degustare e acquistare direttamente dagli stand, accompagnati dalle spiegazioni dei produttori stessi, pronti a raccontare storie, territori e segreti di ogni singolo vino.

Per partecipare alle degustazioni è previsto un kit degustazione acquistabile all’Infopoint dell’evento: calice in vetro e tracolla porta-bicchiere per vivere l’esperienza in libertà, sorseggiando tra gli stand delle cantine selezionate.

Ma non c’è vino senza cibo: a completare l’offerta, una ricca proposta di street food che spazia dai primi piatti alle grigliate, dalle specialità della cucina partenopea a dolci sorprendenti, il tutto accompagnato da ottima birra artigianale. Il pubblico potrà gustare le prelibatezze passeggiando o rilassandosi nei comodi spazi allestiti con tavoli.

E mentre il sole tramonta e le stelle iniziano a brillare, la musica live accenderà la piazza, trasformandola in un vivace salotto a cielo aperto. Due serate imperdibili tra gusto, divertimento e la suggestione di un cielo d’agosto.