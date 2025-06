Viola divieto di dimora, sorpresa all’intitolazione della caserma: 42enne arrestata

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Sezione Penale del Tribunale di Parma.

L’attività di polizia, frutto di accurate indagini e di un costante monitoraggio del territorio, ha riguardato una donna di 42 anni, originaria dell’Est Europa, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti.

Il provvedimento restrittivo rappresenta un inasprimento di una misura cautelare già in atto: il divieto di dimora nel comune di Parma e nella provincia circostante. Tale divieto era stato imposto alla donna nei primi giorni di maggio 2025 dal Tribunale di Parma, a seguito del suo arresto in flagranza di reato per una rapina in un negozio di abbigliamento nel centro città. In quell’occasione, la donna aveva anche usato violenza nei confronti del vigilante, che grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia dei Carabinieri di Parma Centro aveva evitato conseguenze ben più gravi.

Nonostante il divieto, le indagini dei Carabinieri hanno dimostrato che la donna ha ripetutamente violato la misura cautelare. Le pattuglie dell’Arma l’hanno sorpresa in almeno sei occasioni in città: più volte all’interno del Parco Ducale, in Viale Piacenza, nei pressi della stazione ferroviaria e in due circostanze particolarmente eclatanti. La donna è stata infatti trovata tra la folla in Strada Garibaldi durante la cerimonia di intitolazione del Comando Stazione di Parma Centro, e in un’altra occasione è stata sorpresa a sbirciare all’interno degli uffici del Comando Provinciale, dal lato del Parco Ducale.

Le ripetute violazioni della misura cautelare, segnalate tempestivamente alla magistratura dai Carabinieri di Parma Centro, hanno portato il giudice a valutare negativamente il comportamento della donna, disponendo l’aggravamento della misura e ordinandone la custodia cautelare in carcere.

Dopo aver ricevuto l’ordinanza, i Carabinieri hanno immediatamente organizzato un servizio mirato per rintracciare la donna. Grazie a pattugliamenti effettuati nelle ore notturne nelle zone più frequentate da lei, nella notte del 10 giugno i militari della Stazione di Parma Centro l’hanno individuata nei pressi della stazione ferroviaria. Dopo averla riconosciuta e fermata, l’hanno arrestata e condotta presso la caserma di via Garibaldi.

Alla 42enne, a cui è stato notificato il provvedimento restrittivo, sono state espletate le formalità di rito e, al termine, è stata tradotta nel carcere di Reggio Emilia.