Ultime notizie
Banner

Viola ripetutamente il divieto di avvicinamento alla moglie: denunciato 50enne

Nonostante l’allontanamento e il divieto di contatto, l’uomo ha cercato più volte di comunicare e avvicinarsi alla donna

di Tatiana Cogo

Ha ignorato ripetutamente le restrizioni imposte dal Tribunale, cercando di aggirare il divieto di avvicinamento e contatto con la moglie, creando profili social falsi e tentando di avvicinarla fisicamente. Per questo motivo, nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Vigatto hanno denunciato un cittadino straniero di 50 anni residente a Parma per violazione della misura cautelare.

Le indagini dei Carabinieri hanno ricostruito come, già da diversi anni, l’uomo manifestasse comportamenti molesti e aggressivi nei confronti della moglie convivente. Verso la fine di luglio 2025 le condotte sono degenerati in minacce e scontri fisici, inducendo la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine ai primi di agosto.

Un intervento urgente del 112 ha posto fine a un’aggressione fisica, consentendo ai Carabinieri di raccogliere prove del comportamento violento del 50enne. A seguito di ciò, l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e comunicazione con la moglie.

Nonostante le restrizioni, il 50enne ha più volte cercato di aggirare i divieti, contattando la moglie tramite nuovi profili social e tentando di avvicinarla fisicamente. L’attività dei Carabinieri ha permesso di raccogliere prove solide, portando alla denuncia all’autorità giudiziaria per reiterata violazione della misura cautelare.

L’indagato rimane indiziato e la sua posizione sarà valutata nel corso del processo, in attesa di un’eventuale sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Privacy

Privacy Policy

Direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it – Tutti i diritti riservati.
Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma.

Facebook Twitter