Viola ripetutamente il divieto di avvicinamento alla moglie: denunciato 50enne

Ha ignorato ripetutamente le restrizioni imposte dal Tribunale, cercando di aggirare il divieto di avvicinamento e contatto con la moglie, creando profili social falsi e tentando di avvicinarla fisicamente. Per questo motivo, nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Vigatto hanno denunciato un cittadino straniero di 50 anni residente a Parma per violazione della misura cautelare.

Le indagini dei Carabinieri hanno ricostruito come, già da diversi anni, l’uomo manifestasse comportamenti molesti e aggressivi nei confronti della moglie convivente. Verso la fine di luglio 2025 le condotte sono degenerati in minacce e scontri fisici, inducendo la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine ai primi di agosto.

Un intervento urgente del 112 ha posto fine a un’aggressione fisica, consentendo ai Carabinieri di raccogliere prove del comportamento violento del 50enne. A seguito di ciò, l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e comunicazione con la moglie.

Nonostante le restrizioni, il 50enne ha più volte cercato di aggirare i divieti, contattando la moglie tramite nuovi profili social e tentando di avvicinarla fisicamente. L’attività dei Carabinieri ha permesso di raccogliere prove solide, portando alla denuncia all’autorità giudiziaria per reiterata violazione della misura cautelare.

L’indagato rimane indiziato e la sua posizione sarà valutata nel corso del processo, in attesa di un’eventuale sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.