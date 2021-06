Violenze sulla moglie, arresto a Sorbolo

Controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanza stupefacente ed ogni forma di illegalità.

Nella città ducale e nei centri limitrofi, nel corso della giornata di ieri, diverse le pattuglie che hanno perlustrato, le aree in prossimità della stazione ferroviaria, i parchi cittadini ed alcune piazze del centro.

Durante i vari controlli, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo, hanno rintracciato ed arrestato un 46 parmigiano destinatario di un provvedimento di carcerazione disposto dalla Corte d’Appello di Bologna, in quanto condannato definitivamente a 7 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, durante il burrascoso rapporto coniugale durato una decina di anni, in molte occasioni usava violenza fisica nei confronti della moglie, tanto da arrivare, in alcuni casi, ad abusarne sessualmente contro la sua volontà. Al termine della loro relazione, non contento, l’uomo aveva continuato ad importunare la donna, che nel frattempo aveva cambiato comune di residenza, sino ad arrivare a rivolgerle pesanti minacce.

I fatti contestati, risalgono al periodo compreso tra il 2016 ed il 2017, commessi a Sorbolo e Bologna.

L’uomo, già gravato da vari precedenti di polizia, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma.