Visione Italia, venerdì lezione sul welfare con Lorenzo Lasagna

Dopo il primo incontro sulla Cultura tenuto dalla Prof.ssa Chiara Allegri, direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, gli oltre trenta iscritti alla scuola (in presenza o da remoto) potranno approfondire qual è l’orizzonte del welfare italiano dopo la pandemia e di fronte a nuovi scenari socio-demografici. Ad affrontare il tema sarà Lorenzo Lasagna, cooperatore sociale e formatore, già Assessore al Welfare del Comune di Parma.

I sistemi di welfare affermatisi in Europa nel corso del XX secolo rappresentano infatti il tessuto connettivo delle società liberali e democratiche. Come evolveranno di fronte alle sfide aperte da fenomeni come invecchiamento della popolazione, denatalità, nuove malattie, flussi migratori che ne mettono a rischio la sostenibilità? Quale rapporto con il privato? Sono alcune delle questioni fondamentali che saranno affrontate nel corso della lezione.

Gli appuntamenti successivi di Visione Italia saranno centrati su temi cruciali tra cui le Tasse con Giuliano Mandolesi (2/12), l’Energia con Francesco Giubilei e Davide Bollati (20/1) il Made in Italy con l’On. Fabio Pietrella (11/2), la Sostenibilità con Paolo Scarpa (2/2), la comunicazione nell’era digitale con il Prof Alberto Castelvecchi (10/3), la politica estera e la Guerra in Ucraina col Prof. Alessandro Duce (24/3), per un totale di ulteriori sette lezioni. La prima Edizione di VISIONE ITALIA terminerà con un weekend conclusivo di approfondimento e confronto sulle colline parmigiane.

Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi alla singola lezione o all’intero ciclo di lezioni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare Missione Parma alla mail info@missioneparma.it e al numero 376 008 4906.