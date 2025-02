Visit Emilia incanta la Svizzera alla FESPO di Zurigo 

Visit Emilia protagonista alla FESPO di Zurigo, la principale fiera del turismo svizzera che ha registrato 60.000 visitatori nei suoi quattro giorni di apertura. La destinazione turistica che comprende i territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ha presentato le sue eccellenze enogastronomiche e turistiche attraverso degustazioni, incontri con la stampa e operatori del settore.

«La Svizzera rappresenta un mercato strategico per Visit Emilia – dichiara Pierangelo Romersi, direttore di Visit Emilia – il pubblico svizzero mostra un particolare interesse per il nostro territorio, apprezzando soprattutto le attività outdoor, i percorsi enogastronomici e la scoperta dei borghi storici, con una predilezione per i periodi meno affollati dell’anno».

Alla manifestazione, sono stati presentati i prodotti d’eccellenza del territorio emiliano forniti dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, dal Consorzio dei Salumi DOP Piacentini, e dal Consorzio dei vini dei colli di Parma, oltre all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia dell’Acetaia di Canossa e al Prosciutto di Parma dell’Azienda Simonini.

Di particolare rilievo l’incontro con la Console aggiunta di Zurigo, dottoressa Elena Fontana, che ha promosso l’attrattività del territorio emiliano alla stampa locale. All’inaugurazione erano presenti anche il dott. Giacomo Giovanardi della CCIAA Italiana a Zurigo, oltre a tour operator e giornalisti svizzeri.

La destinazione ha inoltre rafforzato la collaborazione con SBB per promuovere il collegamento da Zurigo alle città emiliane. Tra i partner presenti allo stand, Venturini e Baldini, Food Valley Travel, Itinere, Castello di Gropparello e le degustazioni sono state gestite dall’oste Ivan Albertelli.

Un’attenzione particolare è stata dedicata al turismo en plein air, con la presentazione dell’esperienza dei camper blogger Steffy & Lui, che hanno esplorato l’Appennino emiliano lo scorso luglio, valorizzando i progetti AppenninoEmilia in collaborazione con i GAL della Regione.