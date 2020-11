Visita del consigliere regionale Matteo Daffadà e del presidente della Provincia Diego Rossi al cantiere della nuova sede Intercral

Entro Natale l’associazione Intercral di Parma si trasferirà nella nuova sede di via Sartori in zona Efsa. Il Consigliere regionale Matteo Daffadà, insieme al presidente della Provincia Diego Rossi, hanno fatto visita al cantiere: 900 mq per dar vita a un progetto ambizioso, il recupero di un capannone, ex sede di un calzaturificio e pelletteria, e il sogno di trasformarlo in “Casa di quartiere”. Intercral da decenni fa rete tra le associazioni, sostiene socialità e solidarietà e si fa promotore di processi innovativi e creativi che vedono in prima linea il mondo del volontariato.

Punto di riferimento per il territorio e le istituzioni, concretamente a fianco di realtà fragili, è un’associazione aperta a tutti con 150 soci attivi e 15.000 persone che “girano intorno”, giovani e anziani, che partecipano ad attività culturali, sportive e ricreative e che si mettono a disposizione, in modo flessibile e concreto, dei bisogni della comunità. Daffadà e Rossi sono stati accolti dal presidente Mauro Pinardi e dal vice Maria Rita Blamonti, che hanno guidato la visita, raccontando quel che ancora non c’è ma che, grazie allo straordinario concorso di entusiasmo e lavoro, calce e idee, si sta poco a poco realizzando.

«Siamo impegnati su diversi fronti – ha spiegato Pinardi – andiamo nelle case di riposo per dare calore e compagnia ai nonni e seguiamo ragazzi a rischio di abbandono scolastico; abbiamo giovani che fanno il loro servizio civile e universitari in esperienza formativa di volontariato, molte idee nate dal lavoro sul campo, servizi e proposte. Questo progetto lo condivideremo con Forum Solidarietà».

Con 3 ingressi indipendenti e sviluppato su più piani, il locale potrà diventare un incubatore di associazioni, ospitare corsi e laboratori, a rotazione mostre di creatività giovanile, essere un punto di riferimento per il quartiere e in momenti di difficoltà potrà dare risposte ad anziani e persone fragili. «Una visione che cammina sulle solide basi del volontariato a servizio del territorio – ha commentato Matteo Daffadà – un luogo ricco di idee e un unico tema, fare qualcosa per gli altri. Questa struttura e le persone che la animano hanno i requisiti per dar vita e ospitare progetti pilota di socialità e solidarietà».

Il presidente Diego Rossi ha sottolineato: «Con Intercral il rapporto è profondo. Abbiamo condiviso tanti percorsi. Condividiamo la loro visione dal punto di vista politico e istituzionale e sosteniamo insieme occasione di crescita positiva per il territorio e la città».