Visita del generale Kalenda al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al sindaco

Il Comandante Regionale dell’Emilia-Romagna ha incontrato il personale dei Reparti, le autorità locali e i soci dell’Associazione Nazionale Finanzieri

di Tatiana Cogo

Questa mattina, il generale di divisione Paolo Kalenda, comandante regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, ha fatto visita al Comando Provinciale di Parma in via Torelli e successivamente al sindaco Michele Guerra.

Accolto con gli onori di rito dal comandante provinciale, Gianluca Angelini, il generale Kalenda ha incontrato una rappresentanza di militari dei diversi reparti e alcuni soci della sezione di Parma dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, lodando l’impegno quotidiano a tutela della legalità e la preziosa opera di divulgazione dei valori e delle tradizioni del Corpo.

Nel corso del briefing istituzionale organizzato dal Comando Provinciale, il comandante regionale ha approfondito le principali tematiche socio-economiche del territorio, con particolare attenzione alle attività volte alla protezione dell’economia legale e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità.

Durante la visita, il generale Kalenda ha incontrato anche il prefetto Antonio Lucio Garufi e il procuratore capo Alfonso D’Avino. Successivamente si è recato presso le Tenenze di Fidenza e Fornovo di Taro, dove ha incontrato il personale locale, esprimendo apprezzamento per il lavoro quotidiano e l’impegno profuso nel garantire sicurezza e legalità.

