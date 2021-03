Visita del Questore di Parma a Borgotaro

Il Questore di Parma, Dott . Massimo Macera, ha incontrato nella giornata di ieri il Sindaco di Borgo Val di Taro, insieme alla Giunta ed al Comandante della Polizia Locale Dott. Emanuele Bonfiglio.

La visita si inserisce nel calendario di incontri che il Questore sta compiendo sul territorio , ad ancora pochi mesi dal suo arrivo nella sede di Parma.

“Ringraziamo il Questore per questo significativo gesto di attenzione verso il territorio e verso il nostro Comune. La collaborazione tra le forze di polizia e le Istituzioni è un pilastro fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini. L’incontro è stato un utile momento per focalizzare l’attenzione per focalizzarci sulle peculiarità del nostro Comune, appenninico, di confine e di passaggio anche con altre Regioni, attraversato da importanti vie di comunicazione ed attivo dal punto di vista della mobilità e delle attività delle persone e dei servizi. Questo , quindi ,necessità di un continuo impegno e sforzo integrato tra le diverse forze dell’ordine per presidiare al meglio.

“Questa collaborazione l’abbiamo sempre avvertita fortemente ed anche come Comune cerchiamo di fare al meglio la nostra parte, sul fronte della sicurezza. In questi anni abbiamo potenziato l’Ufficio di Polizia Municipale, con l’arrivo del nuovo Comandante Bonfiglio e l’assunzione di due nuovi agenti. Abbiamo investito più di 100.000 euro per ammodernare e potenziare il servizio di videosorveglianza, sia ambientale che con “riconoscimento targhe”, per supportare al meglio le eventuali attività di indagine, ma anche come forma efficace di prevenzione dei reati. Abbiamo , infine, aderito alla Convenzione coordinata proprio dalla Questura di Parma, che consente di mettere in rete tutti i dati dei sistemi di videosorveglianza dei Comuni aderenti, per una migliore copertura di tutto il territorio.

Tanti sono quindi i fronti di lavoro, sapere che il Questore ed i suoi collaboratori dimostrano questa spiccata attenzione alla relazione con i Comuni ed i cittadini, ci rafforza in questo percorso”