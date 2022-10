Visita del Sindaco Michele Guerra alle strutture di ASP Parma

Strette di mano, sorrisi, abbracci hanno contraddistinto la visita del Sindaco, Michele Guerra, ad alcune strutture socio assistenziali e socio sanitarie dell’Azienda di Servizi alla Persona – ASP Parma.

Lo ha accompagnato la Direttrice Generale di ASP Parma, Elisabetta Scoccati. La visita ha toccato diverse strutture partendo dalla Comunità per minori e appartamenti per nuclei genitoriali con bambini di strada Scola, 8. E’ proseguita al Centro Socio Riabilitativo Diurno per persone disabili Pasubio di via Pasubio 42, alla Casa Residenza Anziani – CRA – Gulli/Romanini e Centro Diurno Gulli di via Gulli e si è conclusa nel comprensorio di Villa Parma, CRA Lecci, CRA Tamerici, CRA Tigli, Centro Diurno Molinetto di piazzale Fiume 5.

ASP Parma – Azienda dei servizi alla Persona del Comune di Parma – gestisce 391 posti di Casa Residenza Anziani; 35 posti di Centro Diurno per Anziani; 8 posti di Centro Diurno per persone disabili; 26 posti letto di Ospedale di Comunità; strutture di accoglienza diurna (40 posti) e appartamenti per adulti fragili (41 persone); esperienze di convivenza per mamme con bambini (circa 10 nuclei); la Casa del quartiere Villa Ester, spazio di comunità aperto alle realtà di promozione sociale e alla cittadinanza; uno sportello di consulenza, formazione e tutoraggio per famiglie e assistenti familiari.

Si tratta di una realtà pronta a rispondere alle esigenze del territorio (aprirà a giorni una comunità educativa per minori), anche attraverso progettazioni innovative che riguardano immobili e che vedranno l’avvio di cantieri nel prossimo triennio. Progettazioni che hanno già avuto la certezza di finanziamenti dall’Europa (PNRR) e che vedono, per alcune di esse, la stretta collaborazione con il Comune di Parma per la realizzazione:

Progetto sul complesso Romanini-Stuard;

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) per la riqualificazione del Parco di Villa Parma;

Progetto di realizzazione della struttura Nuove Tamerici (in partneriato con INAIL);

realizzazione della sede per l’Agenzia del Lavoro,

realizzazione di una struttura di co-housing per anziani-adulti fragili in Via Cocconcelli (che ha già visto un finanziamento da parte della Fondazione Cariparma).

Il Sindaco ha incontrato anche i dipendenti (circa 400), in una realtà che fa del reclutamento del personale un lavoro costante e attento soprattutto al benessere, che incide fortemente sulla qualità dell’accoglienza degli ospiti, qualità fatta anche dall’attenzione alle piccole cose del quotidiano: il cibo, la lavanderia, le attività di animazione e socializzazione.

La Direttrice Generale, Elisabetta Scoccati, ha rimarcato come “la visita sia stata un’importante occasione per la struttura aziendale di conoscere il proprio Sindaco e di sentirsi parte di un progetto importante che coinvolge la Città di Parma, attenta a tutte le dimensioni di accoglienza e di tutela delle persone più fragili, all’ascolto dei bisogni della cittadinanza e del miglioramento della qualità dei servizi. Miglioramento che viene realizzato giorno per giorno, a partire dall’attenzione alle voci di ospiti, familiari e operatori che pongono giuste di istanze di cambiamento dei servizi erogati, che possono vedere un proficuo cambiamento. Questo nella collaborazione con le istituzioni cittadine, il terzo settore, il mondo produttivo“.