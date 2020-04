Visita di Pizzarotti a Villa Parma per ringraziare gli operatori e per la donazione di 2.000 mascherine

Il sindaco, Federico Pizzarotti, si è recato questa mattina a Villa Parma – Asp Ad Personam, in piazzale Fiume, per ringraziare gli operatori di Asp Ad Personam che si sono prodigati a favore degli anziani ospiti, in tempi di emergenza coronavirus, e per assistere alla cerimonia di donazione di 2.000 mascherine da parte dell’Azienda ABService srl.

Si è trattato di un momento particolarmente significativo, a cui ha preso parte l’Amministratore Unico di Asp Ad Personam, Gianluca Borghi, che ha ringraziato l’ABService srl per la donazione.