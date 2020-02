VisLab, via libera della Giunta all’estensione della sperimentazione dei veicoli a guida autonoma su tutto il territorio comunale

Via libera della Giunta comunale, all’estensione della sperimentazione dei veicoli a guida autonoma su tutto il territorio comunale con le auto di VisLab, prima azienda italiana nel settore per lo sviluppo di tecnologia innovativa a livello internazionale, inerente questo tipo di sfida. Fino ad oggi la sperimentazione era stata autorizzata in un quartiere della città, ma adesso potrà essere effettuata ad ampio raggio.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi, che ha così commentato.

“Fiore all’occhiello di Parma e modello di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale, VisLab prosegue la ricerca e l’innovazione tecnologica applicata all’auto a guida autonoma estendendo la sperimentazione a tutto il territorio comunale. Obiettivi sempre più sfidanti e davvero molto affascinanti quelli del professor Alberto Broggi e del suo avveniristico gruppo di lavoro, che l’Amministrazione Comunale segue e supporta fin dai primi passi con grande interesse e attenzione; anche in prospettiva di una possibile futura applicazione sui trasporti pubblici locali standardizzati, che potrebbe letteralmente cambiare il mondo della mobilità sostenibile fra alcuni anni”.

La sperimentazione di veicoli a guida autonoma, da parte di VisLab, ha preso avvio nel 2017 prevalentemente nel Quartiere “Parma Mia”, dove le auto furono per la prima volta testate fuori dall’area del Campus Universitario.

Da allora, sono stati compiuti notevoli passi in avanti: i modelli di auto a guida autonoma si sono affinati e la società VisLab ha ottenuto l’autorizzazione formale dal Ministero delle Infrastrutture, con decreto n.154 di maggio 2019, qualificandosi anche come costruttore di questo tipo di veicoli.

Le auto di VisLab sono testate da ormai da anni, grazie al pionieristico lavoro di ricerca avviato dal professor Alberto Broggi, con un percorso che ha preso avvio in ambito universitario a Parma e che ha portato alla nascita di VisLab che, oggi, fa parte della multinazionale americana Ambarella, quotata al Nasdaq, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni video e di elaborazione delle immagini e che sfrutta la tecnologia parmigiana nelle sue sperimentazioni in California e in Nevada.

Anche da parte dell’Amministrazione Comunale vi è grande interesse circa lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma per le implicazioni legate alla mobilità sostenibile, con particolare riferimento ai trasporti standardizzati. I veicoli a guida autonoma, infatti, potrebbero letteralmente cambiare il mondo fra alcuni anni e ridurre l’incidenza degli incidenti per cause umane oggi ancora elevata su tutto il territorio nazionale. I mezzi a guida autonoma, vengono testati in presenza di tecnici ed esperti qualificati a bordo, in grado di riprendere la guida diretta in qualsiasi momento garantendone quindi la massima sicurezza.