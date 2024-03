“Voglia di Leggere-Ines Martorano”: doppio appuntamento con i libri di Ishiguro e Whitehead

Giovedì 14 marzo è una giornata densa di appuntamenti per l’associazione “Voglia di Leggere – Ines Martorano”.

Nel consueto incontro mensile l’associazione Voglia di leggere propone, alle ore 17 nel salone dell’ISREC, la discussione di un libro di Kazuo Ishiguro, premio Nobel della letteratura nel 2017.

Il libro, intitolato “KLARA E IL SOLE”, affronta l’evoluzione del rapporto tra la scienza e la sensibilità degli esseri umani, fino a che questi ultimi utilizzeranno l’intelligenza artificiale per superare le loro difficoltà relazionali.

Alle ore 20,45, il gruppo “La Paloma” discuterà de “La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead” e lo faremo presso il Circolo ARCI di Baganzola.

Presenterà il libro Luca Palamedi.

Nella Georgia della prima metà dell’Ottocento, la giovane schiava nera Cora decide di tentare la fuga dalla piantagione di cotone in cui vive in condizioni disumane, e insieme all’amico Caesar comincia un arduo viaggio verso il Nord e la libertà. Servendosi di una misteriosa ferrovia sotterranea, Cora fa tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza? Grazie all’invenzione fantastica di una «ferrovia sotterranea», Colson Whitehead dà forma concreta all’espressione con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di abolizionisti che aiutavano gli schiavi nella loro fuga.