“Volete fare i conti?”: iniziativa per sensibilizzare i bambini alla gestione consapevole delle proprie risorse

“Volete fare i contri?” è un percorso pensato dall’Aps Ricrediti in partenariato con Caritas Children e patrocinato dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Parma grazie al bando “Volontariamente”, allo scopo di trasferire, attraverso attività ludiche, ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni, l’importanza della gestione consapevole delle proprie risorse, della pianificazione nell’utilizzo delle stesse e della responsabilità individuale ma anche sociale che questo comporta.

Per spiegare ai ragazzi che i soldi non sono né buoni né cattivi, ma un mezzo per raggiungere alcuni dei nostri obiettivi, viene promosso un momento educativo importante, perché consentirà loro di crescere in maniera consapevole e di gestire serenamente il denaro.

L’evento verrà realizzato come un viaggio all’interno dei propri desideri di spesa prevedendo la partecipazione dei ragazzi a 3 giochi appositamente progettati attraverso i quali potranno sperimentare direttamente i concetti di bilancio familiare, risparmio, spese accessorie e necessarie e di quanto possano variare a seconda della vita di ciascuno ma anche del luogo in cui si vive.

I ragazzi partecipanti si troveranno a fare i conti con le spese viste da un’altra latitudine: cosa è accessorio e cosa necessario in altri territori? Attraverso il racconto di alcune storie di coetanei del sud del mondo i ragazzi potranno toccare con mano la differenza tra accessorio e necessario in altri contenti: Istruzione, cure mediche, alimentazione sono 3 dei bisogni primari che nella nostra realtà spesso diamo per scontati ma è così anche in altri contesti? La terza attività si prefigge, quindi, di evidenziare le differenze a livello globale tra questi tre fabbisogni al fine di agevolare una riflessione sul benessere e sui consumi responsabili partendo da storie di bimbi che vivono in realtà molto diverse da quelle a cui siamo abituati. La partecipazione è gratuita e prevede un numero di partecipanti non superiore a 50 pe rogni giornata.

Coerentemente con la necessità di evitare assembramenti, l’attività verrà realizzata all’interno del parco Newton e del Parco Ferrari, nelle seguenti date: Parco Ferrari 23 – 24 settembre 2021 ore 10:00 – 12:00 Parco Newton 25 settembre 2021 ore 16:00 – 18:00

Per info e prenotazioni scrivere a: info@ricrediti.it oppure a info@caritaschildren.it